Kayserispor'un kadın başkanını isyan ettiren 'hakem' tartışması

28 Temmuz 2020 Salı, 16:47

Kulüpler Birliği toplantısına Kayserispor'un kadın başkanı Berna Gözbaşı'nın adalet arayışı damgasını vurdu. Gözbaşı, konu hakem hatalarından açıldığında Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. O sırada "Herkese hakem hatası denk geldi" yorumu sinirleri gerdi. Berna Gözbaşı, "Kimse Kayseri'nin kaderi ile oynayamaz, oynatmam" dedi ve salonu terk etti.

Daha sonra Kasımpaşa temsilcisi Fatih Karaca'nın ısrarı sonucu salona geri dönen Berna Gözbaşı, son yılların en sıkıntılı sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

Bilindiği üzere Berna Gözbaşı, ligin son hafta mücadelesinde Trabzonspor’a sahalarında 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası maçın hakemine sitem etmişti. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan başkan Gözbaşı müsabaka hakemi Cüneyt Çakır’a tepki göstererek, “Bugün bizim hakkımız gasp edildi. Buradan isyan ediyorum. İptal edilen gol, verilmeyen penaltı… Bizim oyuncumuz düşüyor bizim oyuncumuza sarı kart veriyor. Sonuna kadar mücadele ettik ama bugün biz katledildik. Adalet istiyorum, bir şehrin kaderi ile bu kadar oynanmamalıydı. Bugün Cüneyt Çakır bizden ne istedi anlamıyorum. Biz bu ligde kalmayı hak ettik. Bu böyle olmamalıydı” ifadesini kullanmıştı.