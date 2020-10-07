Kayyım atanan Kars Belediyesi, Ayhan Bilgen’i Twitter’dan engelledi
Kayyım atanan Kars Belediyesi’ne ait Twitter hesabı, belediye başkanlığına halkın oylarıyla seçilen Ayhan Bilgen’in Twitter hesabını engelledi.
Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra yerine kayyım atanan Ayhan Bilgen’in Twitter hesabı, Kars Belediyesi’ne ait Twitter hesabı tarafından engellendi.
Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen’in yerine kayyım olarak atanmasının ardından belediye binasının önünde Cuma namazı kılan Vali Türker Öksüz, 25 kişiden oluşan Belediye Meclisi’ni feshetmişti.
Twitter hesabından HDP’li yönetimin yaptığı çalışmalara dair tüm paylaşımları kaldıran kayyım, belediyenin Kürtçe paylaşımlar yapılan “@SQerse” adlı hesabını da kapatmıştı.
Kayyımın son hamlesi ise halkın oylarıyla belediye başkanlığına seçilen Ayhan Bilgen’i Twitter’dan engellemek oldu.
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