Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen Rusya uyruklu 5 kişi memleketlerine gönderildi
Kahramanmaraş’ta, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 Rusya uyruklu mürettebat için Adana Havalimanı’nda tören yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 5’i Rus, 3’ü Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşılmıştı.
Düşen uçakta 3 Türk personelle birlikte yaşamını yitiren Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2. Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov’ın cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.
Cenazeler buradan alınarak Rusya’ya gönderilmek üzere Adana Havalimanına götürüldü.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya burada yaptığı konuşmada, uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kırıma uğradığını belirtti.
Yangın söndürme uçağının ikinci kez suyu bıraktıktan sonra su ikmali için dönüşe geçtiği sırada düştüğünü belirten Özkaya, "Uçakta bulunan 3’ü Türk 5’i Rus mürettebat olmak üzere toplam 8 personelimiz hayatını kaybetmiştir. Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Türk ve Rus askeri heyetleri katıldı.
Törenin ardından cenazeler uçakla Rusya’ya gönderildi.
YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ DÜŞMESİ
Kahramanmaş’ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, alevlere müdahale için bölgeye yönlendirilen, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.
Beşen Mahallesi Kısık Vadisi’ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.
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