Kazakistan da kendi koronavirüs aşısını geliştirdi: QazVac
Kazakistan, kendi koronavirüs aşısını geliştirdiklerini belirterek ilk partisinin de dağıtıldığını duyurdu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, QazVac aşısının ilk partisinin ülkenin çeşitli bölgelerine gönderildiğini açıkladı. Böylelikle Kazakistan da kendi Covid-19 aşısını üreten ülkeler arasına girdi.
'İLK FAZ KLİNİK DENEMELERDE YÜZDE 100 ETKİLİ'
Euractiv'in Başbakanlık Basın Servisinden aktardığı habere göre, QazVac adlı inaktiv Kovid-19 aşısı, ülkenin Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Biyolojik Güvenlik Araşırma Enstitüsü Genel Direktörü Kunsulu Zekeriya, Kazakistan'ın bu aşısının ilk faz klinik denemelerde yüzde 100, ikinci fazda ise yüzde 96 etkili olduğunu belirtmişti.
Ülkede aşılamanın 26 Nisan'da başlaması planlanıyor.
NE OLMUŞTU?
QazVac’ın ilk aşamada Türkiye’de üretilmesi için anlaşma sağlandığını aktaran Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov,, "Kazakistan’ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşısının 500 bin dozunu bir Türk fabrikası bünyesinde üretmeyi hedefliyoruz. Aşı üretiminde tamamen yerli malzeme kullanacağız. Türkiye’de aşı sadece ambalajlanacak." demişti.
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