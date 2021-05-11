Kazan'daki bir okula saldırının ardından Putin'den talimat

11 Mayıs 2021 Salı, 13:49

Kazan'daki bir okulda 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası, genellikle genç yaşta olan saldırganların silahlara nasıl erişim sağladığı konusu, yetkililerin tekrar gündeminde yer almaya başladı.

Putin, bugün düzenlenen silahlı saldırının ardından, ülkede sivillerin erişebileceği silahların dolaşımına yönelik kuralların daha fazla sıkılaştırılması talimatını verdi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin de başkent Moskova’da yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, söz konusu saldırılara benzer olayların yaşanmaması için ülkedeki silah ticaretine ilişkin çeşitli adımlar atılacağını duyurdu.

Rusya’da son 5 yılda okullarda çeşitli silahlarla 14 saldırı yaşanırken onlarca kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.