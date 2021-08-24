Kazdağları'nda yangın! Valilik son duruma ilişkin açıklama yaptı

24 Ağustos 2021 Salı, 11:02

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Alevlere ilk müdahale havadan helikopter ve uçaklarla yapıldı.

Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alınabilmesi için etkili bir müdahale gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kazdağları Milli Parkı içerisinde 23.08.2021 Pazartesi günü başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları gece boyunca Orman Ekiplerimiz tarafından yerden söndürme faaliyeti şeklinde devam etmiş, sabahın ilk saatlerinden itibaren tekrar helikopterle müdahale başlamıştır.

Yapılan aralıksız ve etkili mücadele sonucunda yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili çalışmalar başarıyla sürdürülmektedir. Özellikle bir noktada yangın söndürme çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. Bir olumsuzluk yaşanmaması halinde yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması beklenmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında özveriyle görev alan bütün personelimize ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.