Kazımi: ABD’nin yardımına ihtiyacımız var

18 Ağustos 2020 Salı, 09:32

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Donald Trump ile bu hafta Washington'da gerçekleştirmesi beklenen görüşme öncesinde AP’ye açıklamalarda bulundu.

Irak'ın IŞİD ile mücadelede hala ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu belirten Kazımi, "Halihazırda doğrudan ve askeri destek gerektirmeyen kademelerde iş birliği ve yardıma ihtiyacımız olacak" dedi.

Kazımi, bu iş birliğinin, eğitim ve silah desteği dahil olmak üzere terörizm tehdidinin değişen doğasını yansıtacağını belirtti.

Kazımi, geçen ay ziyaret ettiği Tahran'dan ABD'ye herhangi bir mesaj getirip getirmeyeceği sorusuna ilişkin olarak ise "Irak'ta postacı rolü oynamıyoruz" ifadelerini kullandı.



