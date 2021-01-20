Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:53

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan Hakları Kulübünde gönüllü olan öğrenciler üniversite ve çevresinde yaralanan sokak hayvanlarını tedavi ettiriyor. Öğrenciler hafif yaralı olan hayvanları İBB’nin Hayvan Aşılama ve Tedavi merkezi(HATÜ)’ye götürerek ücretsiz şekilde tedavi ettiriyor. Ancak ağır yaralı olanları anlaşmalı oldukları özel bir veterinere götürerek tedavilerini gerçekleştirmesini sağlıyorlar. Öğrenciler çoğunluğu kedilerden oluşan yaklaşık 200 sokak hayvanını veterinere tedavi için götürdüler. Tedavi masraflarının büyük bölümümü karşılayan öğrenci kulübünün veterinere 40 bin TL borcu oluştu. Gönüllülerden oluşan hayvan sever öğrencilerin en büyük isteği borçlarının bir an önce ödenmesi için yardımda bulunulmasını talep ediyorlar.



“40 BİN TL KADAR BORÇLARI VAR”



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile birlikte 2 yıldır birlikte çalıştığını dile getiren Veteriner Hekim Aysun Mirza,” Tedavi etmem için bana yaklaşık 200 hayan getirmişlerdir. Borç usulü çalışıyoruz öğrenci topluluğu oldukları için yaklaşık 40 bin TL kadar borçları var. Zamanla çevreden gelen yardımları toplayarak ödeme yapıyorlar. Hiçbir zaman sokak hayvanlarına destek olmaktan vazgeçmiyorlar. Hayvan severlere söyleyebileceğim tek şey böyle güzel kulüplere destek olmaları” dedi.



“VETERİNER BORCUMUZU KAPATMALARINI İSTİYORUZ”



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Duygu Kocakaya, "Bizim üniversitede yaklaşık 200 kadar çoğunluğu kedilerden oluşan bir hayvan topluluğu var. Yaralı olanlara yardım etmek için durumu ağır olanlara özel anlaştığımız bir klinikte hafif yaralı olanları belediyenin kliniğinde tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Bir öğrenci topluluğuyuz bize gelen bağışlarla hayvanları tedavi ettiriyoruz. Şuanda yaklaşık 40 bin TL kadar borcumuz var. Bizim en büyük isteğimiz kapatabildikleri kadar veteriner borcumuzu kapatmalarını istiyoruz” diye konuştu.





“BORÇLARIMIZI ÖDEMEK ÖĞRENCİ OLARAK BİZİ ZORLUYOR”



"İstanbul Üniversitesi ve çevresindeki hayvanların bakımını üstlenmiş bir kulübüz" diyen Sevde Nur Soral, “ Yaralanan hayvanları kliniğe götürüyoruz. Tedavi sürecimizde masraflarımız oluyor. Bu masraflarımızı hem okuldaki öğretmenlerimizden hem de mezun olan avukatlarımızdan destek bekliyoruz. Veterinere olan borçlarımızı ödemek öğrenci olarak bizi zorluyor. Borcumuz yaklaşık 40 bin TL civarında, destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



