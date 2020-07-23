Kelebekler vadisinde düşen Ukraynalı iki turist 6 saatte kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'ne inmeye çalışırken kayalıklardan düşen 2 turist yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçeye Ukrayna'dan gelen Olha Shylo (24) ile Orest Holubets (25) karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne Faralya Mahallesi seyir tepesinden yürüyüşe çıktı.
Yürüyüş sırasında vadiye düşen iki turist yaralandı. Shylo'nun yanında bulunan cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalıktan olması nedeniyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Arana Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi.
Turistlerin yaklaşık 100 metre yükseklikten düştüğünü belirleyen ekipler bölgeye halatlarla kurtarma istasyonu kurdu. Düştükleri yerden yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarılan yaralılar, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan iki turistin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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