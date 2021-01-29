Kemal Kılıçdaroğlu'dan Abdullah Avcı'ya kutlama telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanmaları dolayısıyla Trabzonspor'u kutladı.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı telefonla arayarak, tebrik ettiği belirtildi.
Trabzonspor, son şampiyon Başakşehir'i yenip kupayı müzesine taşımıştı.
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