Kemal Kılıçdaroğlu’na 100 bin liralık manevi tazminat cezası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tank- Palet Fabrikası’yla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı dikkate alınmadan, 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Kasım 2019 tarihinde Sakarya Arifiye’deki Tank- Palet Fabrikası’nın Katar ortaklı BMC’ye satılmasıyla ilgili eleştirilerine 250 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması öncesinde yazılı savunmayı sunan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AİHM’in kararına atıfta bulundu. Çelik, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı başka bir davada yerel mahkemenin 5 bin lira tazminata hükmettiğini ancak AİHM’in söz konusu olaya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlaline karar verdiğini hatırlattı.
Çelik savunmada, AİHM’in Kılıçdaroğlu hakkında verdiği karar varken davanın kabulünün mümkün olmayacağına vurgu yaparak, şunları belirtti:
“Dolayısıyla, AİHM’nin Kılıçdaroğlu/Türkiye kararı gerçekliği ortadayken eldeki davanın kabulü hukuken elbette mümkün değildir. Ancak, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararındaki bu değerlendirmelere karşın mahkeme hakiminin bu net hükümleri de hukuksuzluk yapmak pahasına aşacağı ve fahiş miktarlı tazminata karar vereceği öngörülmektedir. Hukuksuzluk yapma iradesi ile hareket eden yargıcının, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararını, Yargıtay kararlarını tanımayacağı ve tazminata hükmedeceği görünür bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Ne var ki, hakim eliyle yaşatılmış ve yaşatılacak hukuksuzluklardan kaynaklı, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızın ve suç işleyenlerden hukuk düzleminde mutlak olarak hesap sorulmasını sağlayacağımızın bilinmesine önem atfetmekteyiz.”
Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme taraf avukatlarını beyanlarını aldı. Çelik, AİHM kararına ilişkin sundukları yazılı beyanı bir kez daha hatırlattı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkında AİHM’in verdiği kararı dikkate almayarak, 100 bin lira manevi tazminata hükmetti.
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