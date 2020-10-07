Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DEVA Partisi'ne ziyaret programı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00’de beraberindeki heyetle birlikte Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkez Binası’nda ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunacaklar.
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