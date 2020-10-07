Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DEVA Partisi'ne ziyaret programı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

ANKA
07 Ekim 2020 Çarşamba, 19:31
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DEVA Partisi'ne ziyaret programı
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Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00’de beraberindeki heyetle birlikte Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkez Binası’nda ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunacaklar.


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