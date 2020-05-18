Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Eren Yıldırım'lı 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yayınladığı mesajında, Yüreğir Kaymakamı ile tartışmasının ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ı işaret ederek, “Dün Samsun’da bağımsızlık, bugün Adana’da ‘hak, hukuk ve adalet’ mücadelesi veren gençlerimizi, hiçbir kuvvetin yıldıramayacağı bilinmelidir. İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları yazdı:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere emanet etmek üzere, Cumhuriyet düşüyle çıktığı yürüyüşün, 19 Mayıs 1919’un 101. yıldönümündeyiz. 16 Mayıs 1919’da Dersaadet’ten ayrılarak Samsun’a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, ardından gelen idam fermanını halkın vicdanına sığınarak yırtıp atmış, bağımsızlık için ölümü dahi göze almıştır. Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs; emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır. 101 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır.

"BU ÜLKENİN EVLATLARININ UMUTSUZ OLMAYA HAKKI YOKTUR"

Kovid-19 salgın hastalığının yaşandığı bugünlerde, sağlık sorunlarının yanı sıra, Saray iktidarının neden olduğu ekonomik buhran ile de karşı karşıyayız. Ancak unutmayın ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir ülkedir. Aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla, bu ülkenin evlatlarının, hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur. Özellikle de gençlerimizin.”

EREN YILDIRIM'A YER VERDİ

Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye ettiği gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir. Dün Samsun’da bağımsızlık, bugün Adana’da ‘hak, hukuk ve adalet’ mücadelesi veren gençlerimizi, hiçbir kuvvetin yıldıramayacağı bilinmelidir. İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır.”