"Annemin mezarını yerli Naziler parçaladı": AKP'li isme suç duyurusu
Almanya’da yaşayan gazeteci Cengiz Kalıncı'nın annesinin Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan mezarı, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Olay öncesi AKP Devrek İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yokarıbaş'ın çevresindeki bazı isimlerden tehditler aldığını belirten Kalıncı, Yokarıbaş'la ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Kalıncı olay için "Cenazelerimizi Nazilerden korktuğumuz için Türkiye'ye götürdük. Maalesef yerli Naziler Almanya'dakilere taş çıkardılar" dedi.
Almanya’nın Bielefeld şehrinde yaşayan ve Gurbet Postası isimli sosyal medya hesabından gurbetçilerin sorunlarına ilişkin haberler paylaşan gazeteci Cengiz Kalıncı, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan annesinin mezarının parçalanmasının şokunu yaşadı.
Annesinin Halilbeyoğlu köyü Sakalar Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan mezarı tahrip edilen Kalıncı, saldırıya ilişkin cumhuriyet.com.tr'ye konuştu.
2019'da Almanya'da kurdukları Avrupalı Halilbeyoğlu Köylüleri Derneği'nin Türkiye temsilcisi ve AKP Devrek İlçe Teşkılatı Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yokarıbaş ile ona yakın isimlerce kuruluş amacının dışına çıkması ve kimi usulsüzlükler yapılması üzerine aralarında tartışmalar yaşandığını belirten Kalıncı, sürecin son olarak bu yıl itibariyle Yokarıbaş'ın çevresinden kendisine yönelik açık tehditlere dönüştüğünü ifade etti.
JANDARMA CİDDİYE ALMADI
Kalıncı, 23 Ocak günü annesinin mezarına yapılan saldırıyı "Derneğin şu anki başkanı ve Yener Yokarıbaş'ın 35 yıllık dostu Zekayi Akkaya Türkiye'deydi. Bu adam Türkiye'den ayrıldıktan 1 gün sonra annemin mezarı parçalanıyor. Olayı 2 gün sonra, 25 Ocak'ta öğrendim. Bunun üzerine Yener Yokarıbaş'la ilgili Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Türkiye'de yaşayan babamı ilk gün jandarma ciddiye almamış, 'hacı rüzgardan olmuştur' demiş. Babam da 'Oğlum bunu özene bezene yaptırdı, eski mezarlar bile sağlam dururken daha yeni yapılmış mezara mı birşey olacak?' diye yanıt vermiş. Olayı kendi haber sayfamda duyurmam ve yerel medyada da yer bulması üzerine kaymakamlık ciddiye almaya başladı" ifadeleriyle anlattı.
"NAZİLERE TAŞ ÇIKARDILAR"
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyleyen Kalıncı, tepkisini "Biz yağmurdan kaçarken doluya yakalandık. Almanya'da yaşayan bütün Türklerin yaptığı gibi cenazelerimizi Nazilerden korktuğumuz için Türkiye'ye götürdük. Maalesef yerli Naziler Almanya'dakilere taş çıkardılar. Savaşlarda dahi yapılmaya şeyi yaptılar" ifadeleriyle gösterdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, olayla ilgili yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Talihsiz olay bize intikal eder etmez harekete geçtik. Kaymakamlığımız ve jandarma ekiplerimiz olayı araştırıyorlar. Olay yerindeki parmaklar izlerinden olaya karışması muhtemel kişilerle ilgili soruşturmamız devam ediyor. Çok kısa sürede suçlular yakalanacaktır" dedi.
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