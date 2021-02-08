Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'yeni anayasa' açıklaması: "Otoriterliği güçlendireceğinden endişe ediyorum"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'yeni anayasa' çıkışı için "Otoriterliği güçlendirme yönünde olacağından endişe ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'yeni anayasa' çağrısına ilişkin gazeteci-yazar Murat Yetkin’e konuştu.
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin yeni bir Anayasa vaktinin geldiğini söyledi. Bugüne kadar bir tepkiniz olmadı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?” sorusuna "Bugün Türkiye’de demokrasiden yana olan herkes, ‘Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var’ diyor. Tabii mevcut Anayasanın ilk dört maddesinin aynı kalması kaydıyla… Yeni bir Anayasayla Türkiye, demokratik standartlarını daha ileriye taşımalıdır, buna ihtiyacımız var. İhtiyacımız, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’dir" yanıtını verdi.
İktidarı inandırıcı ve güven verici bulmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yürürlükte olan Anayasaya bile uymayan bir iktidar, nasıl demokratik bir anayasa yapacak? Bizi nasıl inandıracak?" dedi.
CHP lideri, "Müttefikiniz İYİ Parti ve diğer muhalefet partileriyle bu konuyu ele aldığınızda ne diyeceksiniz?" sorusunu da "Ben dillendirilen Anayasa değişikliği taleplerinin demokrasiyi güçlendirmek yerine otoriterliği güçlendirme yönünde olacağından endişe ediyorum" diyerek yanıtladı.
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