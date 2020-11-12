Kemerspor 2003 - Edirne Belediyesi Edirnespor: 0-2

12 Kasım 2020 Perşembe, 15:25

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Zafer Gayretli, Arda Anıl Yavruoğlu

KEMERSPOR: Fatih - Mert (Dk. 46 Mustafa), Deniz, Yasin (Dk. 66 Cem), Bilal, Hasan Emiroğlu, Umut, Berkay Arslan, Hasan Can Yalçıntekin (Dk. 76 Mehmet Bayram), Mehmet Kılıç, Gökhan (Dk. 46 Sevcan)

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR: Cihan - Alperen, Anıl (Dk. 77 Oğuzhan), Ahmet, Harun (Dk.66 İlyas), Mazlum, Hasan (Dk. 82 Barış), Ferdi, Enis, Mehmet (Dk. 82 Berk), Ümit

GOLLER: Dk.9 + Dk. 79 Hasan Gündoğdu (Edirne Belediyesi Paş Edirnespor)

SARI KARTLAR: Berkay Arslan (Kemerspor 2003), Anıl Yıldırım, Ferdi Konak, Harun Özcan (Edirne Belediyesi Paş Edirnespor)

Misli.com 3'üncü Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'a 2-0 yenildi.

9'uncu dakikadaki Paş Edirnespor atağında ceza alanında kaleye yakın noktada topla buluşan Harun Özcan, Kemerspor kalecisinin hatasını değerlendirerek daha rahat pozisyonda boş durumda olan Hasan Gündoğdu'ya pasını verdi. Hasan topu boş kaleye yuvarladı: 0-1.

74'üncü dakikadaki Paş Edirnespor atağında Kemerspor ceza alanı dışında topla buluşan Ahmet Baykal kaleyi görünce sert vurdu. Defansada çarpan top yön değiştirerek az farkla üstten auta çıktı.

75'inci dakikada Kemerspor atağında Paş Edirnespor defansından seken topla buluşan Hasan'ın sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

79'uncu dakikadaki Paş Edirnespor atağında topla buluşan İlyas, sağ kanattan Kemerspor ceza alanına kadar girdi. Topu ceza alanı içinde boş durumda bulunan Hasan Gündoğdu'ya gönderdi. Gelen topa plase vuruş yapan Hasan kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

Karşılaşma Edirne Belediyesi Paş Edirnespor üstünlüğüyle sona erdi.



