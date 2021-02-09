09 Şubat 2021 Salı, 09:57

Yurt dışında görev yapan tek Türk teknik direktör olan Kenan Koçak, Almanya'da Hannover 96 ile yakaladığı başarıyla Bundesliga'ya göz kırptı. Ligin üst sıralarındaki rakipleriyle aradaki puan farkını kapatan Koçak ve öğrencileri, buna rağmen temkinli.

Almanya Bundesliga 2'de son 9 haftada aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken ve Bundesliga 1'e yükselmek için mücadele veren Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde takımın 4 önemli oyuncusunun büyük liglere transfer olduğunu aktaran 40 yaşındaki teknik adam, "Yaz aylarında 4 önemli oyuncumuzu kaybettik. Büyük takımlara transfer oldular. Koronadan dolayı da transfer dönemini iyi geçiremedik. Ancak yeni bir yapılanma ile takımı buralara kadar getirdik. Bu yapılanmanın ardından bu durumda olmak takımın büyük bir başarısıdır. Fazla üstleri şu anda konuşmadan da mutlu olmak lazım. Çünkü biz hem oyuncu yetiştirdik hem para kazandırdık. Şu anda da böyle bir süreçte yarışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe ve Türk futboluna büyük katkılar vereceğini vurgulayan Kenan Koçak, "Mesut Özil bir transfer başarısıdır. Onun için öncelikle başkan Ali Koç'u, yönetim kurulunu, sportif direktör Emre Belözoğlu'nu ve camiayı tebrik etmek lazım. Mesut Özil transferi herhangi bir transfer değil, büyük bir transfer. Mesut, Real Madrid'de, Arsenal'da forma giymiş, dünya şampiyonluğu yaşamış, kendini ispatlamış büyük ve değerli bir isim. Mesut, Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye büyük katkılar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"OZAN , DÜNYANIN EN İYİ HOCALARINDAN BİRİNE TESLİM EDİLDİ"

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın İngiliz devi Liverpool'a transferini de yorumlayan Koçak, şunları kaydetti:

"Ozan Kabak, geçen sene Stuttgart ile küme düştükten sonra Schalke 04'e geldi. Orada da takım iyi gitmedi. Takım iyi gitmemesine rağmen bir oyuncu transfer oluyorsa, bu, o oyuncunun kalitesini gösterir. Ozan bir sakatlık dönemi geçirdi. Değerli, Türk futbolunun gelecek için önemli isimlerinden birisi. Liverpool'a kiralık olarak gitti. Dünyanın en iyi hocalarından birine teslim edildi. Klopp benim yakın dostum. Eminim ki Kloop, Ozan Kabak'ın kalitesine kalite katacak, onu daha iyi bir oyuncu yapacaktır. Hem Türkiye hem de Ozan Kabak adına büyük bir transfer oldu."

Kenan Koçak, Almanya'da yetişen forvet Serdar Dursun için ise "Serdar Dursun düzgün bir karakter. Almanya'da büyük bir çıkış yakaladı, iyi golcü. Ancak takımıyla sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor. Onun için kontrol şu anda Darmstadt Kulübü'nde. Sözleşmesi yazın bitecek. Serdar ve menajeri de durumu değerlendiriyordur. İyi bir karakteri var. Kendini Almanya'da ispatlamış bir golcü. Bizim de kaliteli, karakterli her futbolcuya olduğu gibi Serdar Dursun'a da kapımız her zaman açık" diye konuştu.