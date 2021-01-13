'Kendi kendine sönme' özelliğine sahip sigara için yasa tasarısı
Rusya, sigaraların "kendi kendine sönme" özelliğine sahip olmalarını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı hazırlıyor.
Sigaraya bağlı yangınların artması üzerine, Rusya Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıkları, ülkede üretilen sigaraların "kendi kendine sönme" özelliğine sahip olmalarını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı hazırlıyor.
Basına bilgi veren bir Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi, kağıda eklenecek özel bir halka yardımıyla bir süre nefes çekilmediği takdirde sigaraların kendi kendilerine sönmelerinin sağlanabileceğini söyledi.
Bakanlık yetkilisi, Rusya'da can kayıpları yaşanan yangın vakalarının yüzde 40'ının sönmemiş sigaralardan kaynaklandığı bilgisini verdi. Ülkede çıkan her 10 yangından 1'i yine sigara kaynaklı.
2018 yılında itfaiye yetkilileri, bir önceki yıl ülke genelinde 7 bin 816 kişinin yangınlar sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu sayı, ABD ortalamasının 5, Almanya ortalamasının ise 10 kat üzerinde.
Türkrus sitesinin aktardığına göre, uzmanlar sönmemiş bir sigaranın temas noktasında sıcaklığı 450 dereceye kadar yükseltebildiğine dikkat çekiyor. Bu ise ahşap kaplamaları bile tutuşturmaya yetecek bir sıcaklık.
30 BİN YANGININ AZALTILMASI AMAÇLANIYOR
İlk kez 2005'de Kanada'da uygulanmaya başlanan kendi kendine sönen sigara (fire-safe cigarette) düzenlemesi önce ABD'ye, sonra Avrupa'ya gelmişti. Avrupa Birliği’nde 2011'de yürürlüğe giren bu uygulamayla üye ülkelerde kendi kendini söndüren sigara satışına geçilmişti. Karar, söndürülmeyen izmaritler yüzünden çıkan yangınları önlemek için alınmıştı.
AB'de uygulanan tekniğe göre, üreticiler sigaraları iki kalın kağıda sarılı üretiyor. Böylece, sigaranın oksijenle etkileşiminin kesilmesi sağlanıyor. AB, uygulamayla, söndürülmeyen sigaraya bağlı her yıl yaşanan 30 bin yangının azaltılmasını amaçlıyor.
(OdaTV)
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