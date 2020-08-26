Kendi koyduğu kuralı çiğneyen Alman bakan eleştirilerin hedefi oldu

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:19

Doğu Akdeniz konusunda dün önce Yunanistan’a giderek görüşmelerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tansiyonu düşürmek için daha sonra da Ankara’ya giderek mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Dün Ankara’dan Almanya’ya dönen Maas ise hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Maas’ı topa tutanların gerekçesiyse bütün dünyayı paniğe sürükleyen koronavirüsütü…

Maas’ın Türkiye’den dönmeden önce koronavirüs testi yaptırmadığının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda Alman ve Türk Maas’ı topa tuttu. Birçok Alman, Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesine şikayet mesajı yazdı. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı Maas’ı sorumluluk almaya davet ederek çok sert bir dille eleştirdi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre bazı kullanıcılar, “Kendi koyduğun kurala uy Maas. Test yaptırmadan ve negatif sonuç almadan geldin. Bizi riske atıyorsun. Test yaptırmadıysan, 14 gün karantinada kalacaksın” çağrısında bulundular.

İşte o önerilerden ve tartışmalardan bazıları:

KARANTİNAYA GİRMELİ

Jürgen: “Maas 14 gün karantinada kalmalı. Yoksa kurallar, risk bölgesine giden politikacılara geçerli değil mi? Siz de kendi koyduğunuz seyahat uyarısına uyamıyor musunuz?”

Thomas Dolch: “Bay Maas bu koronavirüs döneminde her yere gidiyor. Bizlere de bulaştırabilir. Çünkü virüsü Almanya’ya taşıyabilir”

Andy Hofer: “Şimdi bay Maas ya test yaptırmalı ya da karantinaya girmeli”





Ali Osman Yayla: “Sayın Maas, Almanya‘ya gelmeden test yaptırmalıydı. Yaptırmadıysa karantinaya girmeli”





Erol Yıldız: “Belki de Maas virüsü Almanya’dan götürdü. Artık virüs her yerde”