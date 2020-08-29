Kendini yakan seyyar satıcı Yavuz P, hastaneye götürülürken ambulansın yakıtı bitmiş

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 18:14

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 Ağustos'ta vücudundaki 4 derece yanık sebebiyle getirilen seyyar satıcının, doktorların kararıyla yanık ünitesi bulunan Trabzon'daki hastaneye sevk edilmesi kararlaştırılmıştı.

Polat'ın Trabzon'a götürülürken bulunduğu ambulansın yakıtının Erzincan-Gümüşhane Karayolu Ahmediye Geçidi'nde bittiği öğrenildi. Tezgâhına el konulduğu için kendini yakan yurttaşın hastaneye götürülmesi için 40 dakika boyunca diğer ambulasın gelmesi beklendi.

TRT SAKLADI

TRT'nin internet sitesinde yayınlanan haberde, söz konusu hastanın, "Erzincan'da seyyar tezgâhına el konulmak istendiği için kendini yaktığı" bilgisine yer verilmedi. Konuyla ilgili haberde, "Bir ambulansa alınan hasta Y.P. Trabzon'a götürülürken bulunduğu ambulansın yakıtı, Erzincan-Gümüşhane Karayolu Ahmediye Geçidi'nde bitti. Bu ambulansta bir süre bekletildiği belirtilen hasta kent merkezinden çağrılan başka bir ambulansla Trabzon'daki bir hastaneye nakledildi" ifadeleri yer aldı.

Olaya ilişkin şoförlere ve diğer sağlık ekipleri hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.