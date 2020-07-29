Kerküklü gençler 'Acil Müdahale Ekibi' ile Covid-19'a karşı mücadele veriyor

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:21

Irak'ın Kerkük kentinde bir grup genç, hayırseverlerin bağışlarıyla temin ettikleri oksijen tüplerini hastalara ulaştırarak yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek oluyor.

Terör örgütü DEAŞ ve iç savaşlar yüzünden sağlık altyapısının olumsuz etkilendiği Kerkük'te Covid-19 hastalarının tedavisinde en çok oksijen tüpüne ihtiyaç duyuluyor.

Bu durumu fark eden yaklaşık 15 genç, Kerkük'teki hayırseverler ve iş adamlarının bağışlarıyla önemli bir girişim başlattı.

Kendilerine "Acil Müdahale Ekibi" adını veren gençler, topladıkları bağışlarla temin ettikleri oksijen tüplerini Kerkük'te hastane ve sağlık merkezlerinin yanı sıra ev karantinasında bulunan hastalara kendi özel araçlarıyla ulaştırıyor.

Gençler, çalışmalarını Kerkük Sağlık Müdürlüğü ve Covid-19 kriz masası ile koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor.

BİR AYDA 500 HASTAYA DESTEK OLDULAR

Acil Müdahale Ekibi Sorumlusu Ali Nureddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te Covid-19 vakalarının giderek artmasına karşı eli kolu bağlı kalmamaya karar verdiklerini belirterek, "Hastaların en çok ihtiyaç duydukları oksijen tüpünü temin ederek salgın ile mücadeleye destek vermeye başladık." dedi.

İhtiyaç arttıkça oksijen tüpünün fiyatının 100 dolardan 300 dolara çıktığını söyleyen Nureddin, "Hayırseverler ve imkan sahiplerinin yaptıkları bağışlarla son bir ay zarfında 500 hastaya oksijen tüpü ulaştırdık." diye konuştu.

Ekibinin 15 gönüllüden oluştuğu bilgisini veren Nureddin, kent merkezinde kiraladıkları bir mekanda 3 vardiya şeklinde 24 saat hizmet sunduklarını ifade etti.

Nureddin, salgın bitene kadar Kerkük Sağlık Müdürlüğü ve Covid-19 kriz masasına destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.



Ekip üyelerinden Ziya Ömer de insana ve insanlığa hizmet etmek kadar huzurlu bir duygu hissetmediğini ve bu ekipte yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Ömer, virüse yakalanan hastanın yanında yakınları bile bulunmaya cesaret edemezken onların ayağına gidip hizmet vermenin anlatılamaz bir fedakarlık olduğunu kaydetti.

BABASI HAYATINI BU EKİBE BORÇLU

Babası Covid-19 hastası olan Ahmed Mesud ise tek aramayla Acil Müdahale Ekibinin hemen evlerine oksijen tüpünü ulaştırdığını belirtti.

"Ev karantinasında bulunan babam, Acil Müdahale Ekibi tarafından sunulan destek sayesinde hayatta kaldı." diyen Mesud, Kerküklü gençlerin insanların hayatını kurtararak kutsal bir iş yaptıklarını dile getirdi.