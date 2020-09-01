Kerkük’te bomba yük araç patladı: 1 ölü
Irak’ın Kerkük kentinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 polis de yaralandı.
Irak’ın Kerkük kentinde bir kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, 5 Irak polisi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevrede bulunan sivil araçlarda hasar meydana geldi.
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