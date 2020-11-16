KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık'ın banka hesabına haciz geldi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:12

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde AKP hükümeti tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işine son verilen Veli Saçılık'ın banka hesabına haciz konuldu.

Saçılık, KHK'lerin ardından Ankara Yüksel Caddesi'nde eylemlere başlayan akademisyen Nuriye Gülmen'e destek vererek "İşimizi geri istiyoruz" protestoları düzenlemişti.

Saçılılık ve eyleme katılanlar birçok kez gözaltına alınarak idari para cezası ile serbest bırakılmıştı.

"AĞAÇ KÖKÜ YEMEM İÇİN BÜTÜN KOŞULLAR HAZIR"

Bugün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Saçılık, “KHK ile ihraç edilmemi protesto ettiğim için polisin yazdığı para cezaları sonucunda şu an banka hesabıma haciz konuldu. Sendikanın yatırdığı destek avansı ve kooperatifimize gelen ödemenin bulunduğu hesap sıfırlandı. "Ağaç kökü yesinler" dediler ve uygulamaya geçtiler. Ağaç kökü yemem için bütün koşullar hazır” dedi.