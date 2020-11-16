KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık'ın banka hesabına haciz geldi
OHAL KHK'siyle işinden atılan Veli Saçılık'ın banka hesabına, Yüksel Caddesi'ndeki protesto eylemleri sırasında kesilen idari para cezaları nedeniyle haciz konuldu.
Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde AKP hükümeti tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işine son verilen Veli Saçılık'ın banka hesabına haciz konuldu.
Saçılık, KHK'lerin ardından Ankara Yüksel Caddesi'nde eylemlere başlayan akademisyen Nuriye Gülmen'e destek vererek "İşimizi geri istiyoruz" protestoları düzenlemişti.
Saçılılık ve eyleme katılanlar birçok kez gözaltına alınarak idari para cezası ile serbest bırakılmıştı.
"AĞAÇ KÖKÜ YEMEM İÇİN BÜTÜN KOŞULLAR HAZIR"
Bugün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Saçılık, “KHK ile ihraç edilmemi protesto ettiğim için polisin yazdığı para cezaları sonucunda şu an banka hesabıma haciz konuldu. Sendikanın yatırdığı destek avansı ve kooperatifimize gelen ödemenin bulunduğu hesap sıfırlandı. "Ağaç kökü yesinler" dediler ve uygulamaya geçtiler. Ağaç kökü yemem için bütün koşullar hazır” dedi.
KHK ile ihraç edilmemi protesto ettiğim için polisin yazdığı para cezaları sonucunda şuan banka hesabıma haciz konuldu. Sendikanın yatırdığı destek avansı ve kooperatifimize gelen ödemenin bulunduğu hesap sıfırlandı. "Ağaç kökü yesinler" dediler ve uygulamaya geçtiler.— Veli Saçılık (@velisacilik) November 16, 2020
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!