Kıbrıs görüşmelerinin ardından Türk tarafından ilk açıklama
Birleşmiş Milletler öncülüğündeki 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferansın ardından Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın açıklaması KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferansın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Tatar, burada yaptığı konuşmada, "Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir. Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz" dedi.
Çavuşoğlu ise Çavuşoğlu ise "KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in toplantıya yeni bir vizyon getiremediğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliği konusunda ödün vermeyeceğiz" dedi.
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