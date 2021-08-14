Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Eryılmaz'ın (77) Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti. CHP liderine, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.
Video Haberler
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
En Çok Okunan Haberler
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- AFAD uyardı: Bu akşama dikkat!
- Çok konuşulan iddiada mesaj ortaya çıktı!
- Hastane yapılan cami Erdoğan'ın miting alanı oldu
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia
- 3 kez aşıyı reddetti, Covid-19'dan öldü