Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:03
Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Eryılmaz'ın (77) Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti. CHP liderine, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.



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