Kılıçdaroğlu: "Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin gözaltına alınmasına ilişkin, "Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir" diyerek istifa çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin gözaltına alınmasına ilişkin, "Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir" diyerek istifa çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından öğrencilerle dayanışma mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu, Bulu'ya istifa çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle dayanışma mesajı şöyle:
"Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Asla aşağı bakmayacağız. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle 'asla aşağı bakmayacağız' diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz."
Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. #AslaAşağıBakmayacağız— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2021
Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle #AslaAşağıBakmayacağız diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2021
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