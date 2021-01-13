Kılıçdaroğlu: Saraydaki tabloyla, gerçek arasında 180 derece fark var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ekonomi gündemini ve yurttaşların kriz nedeniyle yaşadığı sorunları anlatan bir video paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda iktidarın ekonomik politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var'' dedi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var. Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik... #AçlıkEşittirRTE"
Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda çöpten yiyecek toplayan yurttaşların yer aldığı görüldü.
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