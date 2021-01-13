Kılıçdaroğlu: Saraydaki tabloyla, gerçek arasında 180 derece fark var

13 Ocak 2021 Çarşamba, 22:38

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda iktidarın ekonomik politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var'' dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var. Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik... #AçlıkEşittirRTE"

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda çöpten yiyecek toplayan yurttaşların yer aldığı görüldü.