Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ı andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölümünün yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Özal'ın örnek bir siyasetçi ve bürokrasi insanı olduğu mesajını veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Bürokrasi yıllarımda kendisiyle uzun mesailerim oldu. Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız #TurgutÖzal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum.
Bürokrasi yıllarımda kendisiyle uzun mesailerim oldu. Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız #TurgutÖzal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 17, 2021
Video Haberler
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
- İstilacı böcek, Anadolu'ya giriş yaptı
- Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- Yetkim var dedi ve uyardı: Hemen iptal ederim, acımam!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi