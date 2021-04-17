Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2021 Cumartesi, 13:36
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Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölümünün yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Özal'ın örnek bir siyasetçi ve bürokrasi insanı olduğu mesajını veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Bürokrasi yıllarımda kendisiyle uzun mesailerim oldu. Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız #TurgutÖzal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum.



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