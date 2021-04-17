Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ı andı

17 Nisan 2021 Cumartesi, 13:36

Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölümünün yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Özal'ın örnek bir siyasetçi ve bürokrasi insanı olduğu mesajını veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Bürokrasi yıllarımda kendisiyle uzun mesailerim oldu. Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız #TurgutÖzal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum.



