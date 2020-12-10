Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması

10 Aralık 2020 Perşembe, 11:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medyascope canlı yayınında gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:





TELEFON DİNLENME

“Devlete duyduğum saygı dolayısıyla devlet bizi dinliyor demek istemem, bazı yerler ve çevreler bizi dinliyorlar ben bunu biliyorum. Erdoğan demişti bir arada, ‘Ey Kılıçdaroğlu senin nefes alışını bile biliyoruz’ diye. Bunu söyledim, Sayın İçişleri Bakanı ağır bir ifade kullandı dinleyenler açısından. O da bakanken kendisinin haberi olmadan dinlenmişti. Demokrasinin olmadığı bir ülkede rakibinizi dinlersiniz.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Eğer bir kişi ben cumhurbaşkanı adayı olacağım diye YSK'ya başvurur, oradaki hakimler ‘evet aday olabilirsin’ diye karar verirlerse, bu kişi hapiste tutulursa bu ülkede demokrasiden insan haklarından söz edilir mi? Tutukluluk esas değildir, esas olan tutuksuz yargılamadır diye bir yasa olmasına rağmen bu kişi 3.5 yıldır tutukluysa demokrasi vardır diyebilir misiniz?

Erdoğan, ‘Kimse talimat veremez’ falan diye konuşuyor, arkasından tehdit ediyor, ‘Onu kim serbest bırakırsa gösteririm ben ona’ diye. Yargıçlara gözdağı veriyor. HSK aracılığıyla gözdağı veriyor. Mahkemelerde büyük bir çürüme var. Adalet Bakanlığı'nda çürüme var. Türkiye'de adaletin olduğunu kimse kabul etmiyor. Yargıtay başkanı bile adalete olan güvenin yüzde 30'larda olduğunu söylüyor. Yargıtay başkanı bunu söylüyorlarsa iktidarın şapkasını çıkarıp önüne koyması lazım.

Lafa gelince yargı bağımsız. Erdoğan'ın avukatı neler yapıyor ya bu ülkede. FETÖ'den MASAK, MİT raporu olmasına rağmen çatı iddianamesinde adı geçmesine rağmen kimse korkudan dava açamadı ya. Avukatı kimdi, Erdoğan'ın avukatlarıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı intihal yapıyor, siz bu kişiyi getirdiniz Yargıtay'a üye yaptınız.

‘OSMAN KAVALA’NIN TAHLİYE OLMASI LAZIM’

Hukuk olsa Osman Kavala'nın tahliye olması lazım. Tahliye oldu ama aynı olaydan dava açtılar. Papaz'a öyle yapmadılar. Derhal tahliye ettiler, uçağını hazırladılar, Amerika'ya gönderdiler. Türkiye'de yargı Erdoğan'ın taleplerini yerine getiren bir kurum haline geldi. Yargı bağımsız değil, ondandır ki hiçkimsenin can ve mal güvenliği yoktur.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Bana göre sorulması gereken soru şu. Halk nasıl Cumhurbaşkanı adayı istiyor? Cumhurbaşkanı tek aday mı olsun her şeye o mu karar versin? Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun tarafsız mı olsun? Cumhurbaşkanı mal varlığından ötürü kendisine yönelik suçlamaları geçiştiren biri mi olsun, yargıya müdahale mi etsin? Cumhurbaşkanı ailesiyle beraber mütevazi bir hayat yaşasın yoksa toplumdan kopuk mu olsun?

‘BİZİM ADAYIMIZ BELLİ’

Benim düşüncem şu; Bakın tek adam rejiminde hiçbir tartışma yok. Herkes bir kişiyi gösteriyor. Diyorlar ki, bizi de besliyor dünyanın parasını aktarıyor, dolayısıyla bizim adayımız belli. Peki biz ne diyoruz; Millet ittifakıyız demokrasiye bakıyoruz. Ali mi oldu Veli mi oldu önemli değil. Cumhurbaşkanı nasıl olacak, yetkileri nasıl olacak? Bunun üzerinde durmamız lazım.

Onlar tek adam rejiminin devamını istiyorlar. Biz tek adam rejimi istemiyoruz. Abdulkadir Selvi niye benim adıma konuşuyor, yoksa birileri yazdırıyor mu? Onlara belli cümle kalıplarını verip bunu yazacaksınız diyorlar, onlar da "elbette" deyip yazıyorlar.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Olabilir. Bir insan CHP’de mutlu değilse, izlediği politikaları beğenmiyorsa, ayrılıp farklı yol izleyebilir. Bu konuda söylebileceğimiz bir şey yok.

'ERDOĞAN'IN MEMURLARI'

Baştan hatalar yapıldı. Bilim Kurulu var mıydı vardı. Fahrettin Koca yerine açıklamayı Bilim Kurulu sözcüsü yapmalıydı.

Salgını önleme siyasi bir olaydır, siyasi otoriterinin başarısı da salgını ne kadar önlerse o kadar başarılı olur. Siyasi iktidar başlangıçta sağlıklı bir strateji belirleyemedi. Sağlık Bakanı ‘Efendim sayın cumhurbaşkanımızın talimatları ile...’ böyle başladıktan sonra siz artık topluma doğruyu söylemiyorsunuz demektir. Bu cümleyle başlayan bakanlar bakan değil Erdoğan'ın memurları.

'HEMEN PARTİDEN İHRAÇ ETTİK'

CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K'nın 20 yaşında bir kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"Gereği yapılıyor. Bu ülkenin savcısı yok mu? Tutuklandı ve biz hemen partiden ihraç ettik. Bir olay çıkar ve parti ilkeleriyle çelişirse o kişiyi partiden atarız. Benzer bir olay Menemen'de yaşandı, hemen disipline verdik. Temel ahlaki prensipler konusunda gereğini derhal yaparız. Bizim içimizden bir kişi çıkıp bir taciz olayı dolayısıyla ‘Bir seferden bir şey olmaz’ demedi. Sabah gazetesine sormak isterim, sürekli manşetine taşıyor... ‘Neden bu konuda sessiz kaldın?’ Bunlar gündemi değiştirmek istiyorlar. Bu ülkede yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Devleti soyanlar, devletin gelirini hortumlayanlar bize ahlak dersi veremezler."