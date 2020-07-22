Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a "aldatıldım" yanıtı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

Herkes duyarlı olmalı: Pınar Gültekin... Maalesef dövülerek hayatına son verildi. Kadın için yeri geldiğinde en güzel sözleri söylüyoruz. Hakkını hukukunu savunuyoruz ama lafla. Kadına yönelik şiddet neden artıyor? Tarlada, fabrikada, çalışan kadın, ev temizliğine giden kadın, hayatın her alanında mücadele eden kadın. İşkenceye gelince öldürülen yine kadın.

İmzanın çekilmesinden vazgeçin: Geçenlerde kadın dernekleriyle bir toplantı yaptık. Beş acil talebi sizlerin bilgisine sunuyorum: Kadınlarla erkeklerin eşit olduğu fikrini kabul edin. Kadınların hayatın her alanında eşit temsilini sağlamak için somut adımlar atın. Şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi, 6284 Sayılı Yasa’nın değiştirilmesi girişiminden vazgeçin. Sözleşmeyi ve yasayı uygulayın. Özellikle kız çocuklarını örgün eğitimin dışına iten, çocuk yaşta evlendirme ve çocuk işçiliğinin önünü açan parçalı eğitim sistemine son verin. Kamu ve özel sektör istihdam oranlarında ve yönetim kademelerinde kadın, erkek eşitliğini sağlayacak pozitif ayrımcılık önlemlerini devreye sokun. Kadınların kazanılmış yasal haklarını tehdit eden yasal girişimlerden vazgeçin. İstismarcılara af getirilmesi, boşanan kadınların nafaka hakkının kısıtlanması, aile arabuluculuğu ile kadının boşanmasının zorlaşması ve kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkına el konması gibi tartışmalara son verin.

Bilerek yaptın: Devlet adamları ‘Beni kandırdılar’ diyemez. 27 Şubat 2014, Erdoğan FETÖ’den söz ediyor, ‘Ben dahi aldatıldım’ diyor. Sen aldatılmadın, bilerek yaptın. Eğer aldatıldıysan, bir terör örgütü devletin tepesindeki en önemli kişiyi aldatma kapasitesine sahipse, senin o koltukta oturmaman lazım. Oturduğun her dakika vatana ihanet ediyorsun. 19 Mart 2014’te Balyoz, Ergenekon davalarıyla ilgili konuşuyor. ‘Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı.’ Ne demek tüm ülke? Balyoz, Ergenekon operasyonları yapılırken biz karşı çıktık.

Bir ipte iki cambaz: 3 Ağustos 2016, darbe girişiminden sonra ‘Rabbim de milletim de bizi affetsin.’ Peki 251 şehidin kanı ne olacak? Sen Marmaris’te saklanırken 251 kişi meydanlarda hayatını verdi. Seni kandırmadılar. Bir ipte iki cambaz... Cambazlardan biri düştü diğeri yerinde duruyor.

Saray hükümeti ölü doğdu: Erdoğan iki yılı değerlendirecekmiş. Ayda 1168 liraya mahkum ettiğin 1 milyon 100 bin kişiye anlat bunları. Tek kişilik Saray hükümeti ölü doğmuştur. Bir kişi için, bir aile için, Saray’ın beslemeleri için 83 milyon çalışıyor.

Metiner’e de teşekkürler: Emre Cem Ayvalı ‘FETÖ’cülerle işbirliği yaptık, Kemalistleri, orduyu darmadağın etmek için’ dedi. Ben de teşekkür ettim. Şimdi ikinci teşekkürüm Mehmet Metiner’e. Bir TV kanalına çıkıyor ‘Getirdikleri listeyi milletvekili yaptılar, önemli yerlere atadılar. Cumhurbaşkanımız bütün bu imkanları kendilerine açtı’ Gerçeği söylüyor. Erdoğan’ın bu ülke için nasıl bir felakete ortam hazırladığını hepimizin bilmesi lazım.

SİYASET İÇİN İBADET YAPILMAZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ayasofya’da kılınacak cuma namazına katılması için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kendisine yapılan daveti ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek geri çevirdi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kendisine yapılan davet dolayısıyla Erbaş’a teşekkür etti. İbadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, daveti geri çevirdi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “İbadet Allah için yapılır, siyaset için değil” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

