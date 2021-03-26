Kılıçdaroğlu'ndan AKP kongrelerine sert tepki!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX Tv'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
AKP KONGRELERİ
Bu görüntü nedir? Sokaktaki, kahvedeki, arabadaki insana ceza kestiler. Şu kongrelere bakın. Bu iktidar güven vermeyen iktidar. Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Bu iktidar nasıl bir iktidar? Vatandaş görüyor bunu. Şikayet ediyor. Bu 254 bin kişiye kesilen cezayı iade edeceğiz. İlk bir hafta içinde.
Halkın desteğiyle iktidara geleceğiz faiziyle beraber ceza kesilen 254 bin kişinin parasını iade edeceğiz. Sağlık Bakanı tweetler atıyor, mesajlar veriyor, kalabalık yerlerde durmayın diyor. Bu yatay çekim falan değil. Normal bir çekim.
Biz böyle bir kurultay yapmadık, insanımıza saygı duyduk. Sadece delegeler geldi, gazeteciler için ayrı salonlar yarattık. Sağlık konusunda ne gerekiyorsa onları yaptık. İnsana değer vermiyorlar. Hiç olamazsa kendi delegelerine duysaydın keşke. Umarım buradaki herkes aşılanmıştır.
ERDOĞAN'A 'MUHTARLIK ÖNERİSİ' YANITI
Adamların dünyadan haberi yok, muhtar dünyasından haberi yok. Bazı mahallelerin nüfusu ilden büyük. Bayburt merkezinden büyük mahalle var. Oradan çok daha büyük olan bir muhtarlık tek başına mahalleyi yönetiyor, bu muhtarın bir yardımcısı bile yok ama vekillerin danışmanları var. Erdoğan ne derse desin, muhtara hem bütçeyi hem de yardım vereceğim.
450 MİLYON DOLAR TARTIŞMASI
En büyük voliyi vuranlar dolarcılar ve tefeciler. Faiz yükseliyor bunlar kazanıyor, dolar bunlar kazanıyor. Bu işin mağdurları esnaf, köylü, işçi. Naci Ağbal görevden alındı. 450 milyon dolar el değiştirdi. Aradaki milyonları kim vurdu? Açıklıyorlar mı, açıklamıyorlar. Bu para kimin parası? 128 milyar dolar da aynı şekilde satıldı. Merkez Bankası parayı satarken ihale açıyor. Yayınlama yapıyor. Şu kadar doları sattım diyor. 128 milyar doları kime sattı, kaçtan sattı? Yayınlamıyorlar. Doğrudan doğruya birilerine kaynak aktarılıyor.
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