Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a taziye mesajı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, "Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, "Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında pazar günü başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri askerlerin sayısı 11'e yükseldi.
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