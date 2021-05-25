Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Haydi Erdoğan, Allah’ını seversen artık kaçma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haydi Erdoğan, Allah’ını seversen artık kaçma seçimden" diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 19:53
Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Haydi Erdoğan, Allah’ını seversen artık kaçma
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Sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Haydi Erdoğan, Allah’ını seversen artık kaçma seçimden. Korkma! Yakışmaz bizlere korkmak..." düşüncesini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YAKIŞMAZ BİZLERE KORKMAK..."

Hazır mısınız gönül bulmaya yol arkadaşlarım? Daha çok demokrasiye, hoşgörüye, şefkate, farklı fikirlerle gurur duymaya hazır mısınız? Haydi Erdoğan, Allah’ını seversen artık kaçma seçimden. Korkma! Yakışmaz bizlere korkmak...


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