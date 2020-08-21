Kılıçdaroğlu’ndan Eren Erdem’e yeni görev
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM üyesi Eren Erdem’i Doğu ve Güneydoğu’da çalışma yapmak üzere görevlendirildi.
37. Olağan Kurultay sonrası çalışmalara hız veren Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde özel bir çalışma yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, CHP lideri bölgede kanaat önderleri ve halkla buluşmalar yapacak.
ÜÇÜNCÜ KEZ PARTİ MECLİSİ’NE SEÇİLDİ
37. Olağan Kurultay’da 3. kez Parti Meclisi’ne seçilen Eren Erdem; başta Diyarbakır ve Ağrı olmak üzre Doğu ve Güneydoğu’da CHP’nin zayıf olduğu yerlerde çalışma yapmak üzere görevlendirildi.
KANAAT ÖNDERLERİ VE HALKLA BULUŞACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bildirilen görevlendirme kapsamında Erdem, bölgedeki kanaat önderleriyle ve halkla buluşmalar yapacak.
Bu buluşmalar, kooperatif çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya yönelik kapsamlı faaliyetlet akabinde CHP lideri bir dizi ziyaretlerde bulunarak çalışmalara hız verecek.
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