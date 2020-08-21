Kılıçdaroğlu’ndan Eren Erdem’e yeni görev

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:33

37. Olağan Kurultay sonrası çalışmalara hız veren Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde özel bir çalışma yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, CHP lideri bölgede kanaat önderleri ve halkla buluşmalar yapacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ PARTİ MECLİSİ’NE SEÇİLDİ

37. Olağan Kurultay’da 3. kez Parti Meclisi’ne seçilen Eren Erdem; başta Diyarbakır ve Ağrı olmak üzre Doğu ve Güneydoğu’da CHP’nin zayıf olduğu yerlerde çalışma yapmak üzere görevlendirildi.

KANAAT ÖNDERLERİ VE HALKLA BULUŞACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bildirilen görevlendirme kapsamında Erdem, bölgedeki kanaat önderleriyle ve halkla buluşmalar yapacak.

Bu buluşmalar, kooperatif çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya yönelik kapsamlı faaliyetlet akabinde CHP lideri bir dizi ziyaretlerde bulunarak çalışmalara hız verecek.