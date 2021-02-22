Kılıçdaroğlu'nun avukatından Erdoğan'a dava yanıtı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı her davayı kazandığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten açıklama geldi. Erdoğan'ın açtığı davalardan 21'inin nihai olarak sonuçlandığını belirten Çelik, "18 dava bizim lehimize sonuçlandı. Erdoğan lehine sonuçlanan 3 davadan 2’si de AİHM’de lehe döndü! "ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden ailesinin hedef alındığını belirtti.
Konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibariyle tabii ki yargıda hakkını arayacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Aynı şekilde biliyorsunuz ben de birçok davalar açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Gideceğimiz tek yer var yargı. Senin paran bol zaten senden o parayı alıp garip fukaraya dağıtacağız. Yapacağımız iş bu." şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın bu açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten cevap geldi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Açtığı her davayı kazanıyormuş! Yalan desem alınacaklar! En iyisi Ziyaaaaa diye anımsatmada bulunmak! Ha bir de fakir fukarayı düşünüyorlarsa kaynağı belirsiz servetlere yönelseler ya!.. Sıfırlanan paralar ne güne duruyor!.. Şahsımın itibarından birazcık ödün bile yeter!
2011 yılından bugüne kadar Genel Başkanımız @kilicdarogluk aleyhine Erdoğan’ın açtığı toplam dava sayısı 40, Nihai olarak sonuçlanan dava sayısı 21, 18 dava lehimize, Sadece 3 dava Erdoğan lehine sonuçlandı! Erdoğan lehine sonuçlanan 3 davadan 2’si de AİHM’de lehe döndü!"
Açtığı her davayı kazanıyormuş!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) February 22, 2021
Yalan desem alınacaklar!
En iyisi Ziyaaaaa diye anımsatmada bulunmak!
Ha bir de fakir fukarayı düşünüyorlarsa kaynağı belirsiz servetlere yönelseler ya!..
Sıfırlanan paralar ne güne duruyor!..
Şahsımın itibarından birazcık ödün bile yeter! https://t.co/FJEiia46OW
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