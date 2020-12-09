Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği şehit babası konuştu

09 Aralık 2020 Çarşamba, 10:39

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 yılı bütçesi konuşulurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da, 46 kişinin öldüğü terör saldırısında hayatını kaybeden genç tıp öğrencisi Berkay Akbaş'ın annesi ve babasına kişi başı 121 lira 96 kuruş verildiğini açıkladı.

AKP’li vekiller bunu yalanlamaya çalıştı ancak Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle ilgili söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Terör eylemi sonucu şehit olan bir polis memurumuzun babasına 121,96 TL aylık bağlanması söz konusu değildir arkadaşlar. Nereden alıyorsunuz bu rakamları bilmiyorum” dedi.

Oktay’ın ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay şehit babası Salim Akbaş’a yatan paranın dekontunu göstererek, “Şimdi bu dekontta 192 lira yatmış hesaba çünkü zam gelmiş. Beşiktaş’taki terör saldırısında, yasalarımıza göre güvenlik görevlisi olmamakla birlikte orada, terör saldırısında öldürüldüğü için yasalarımıza göre de aziz milletimizin vicdanına göre de şehit sayılan, benim de yakinen tanıdığım Berkay Akbaş’ın babasına gönderilen para, bağladığınız maaş 192 lira 59 kuruş” diye konuştu.

Oktay, Altay’ın sözlerinin ardından söz alarak “O dekontun ne olduğuyla alakalı ve 7 TL’nin ne olduğuyla alakalı kısmı araştıracağım” diyerek ilk açıklamasından geri adım attı.

Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği şehit babası Salim Akbaş, 10 Aralık’ta 46 ailenin yüreğine ateş düştüğünü ve 4 yıldır bu acıyla yaşadıklarını söyleyerek, “Acımız birkaç gün paylaşıldı. Sadece seneyi devriyesinde bazı haber kanalları ve gazetelerde çıkan küçük başlıklarla bugünler geçiştirildi. Bizdeki etki ve acı ilk günkünden bugüne kadar azalmadan devam ediyor” diye konuştu.

Akbaş şehit yakını maaşıyla ilgili de Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını teyit eden bilgiler verdi. Akbaş olayın ardından İstanbul Valiliği’nin ailelere 33 bin lira tazminat ödeneceğinin bildirildiği ancak hakların alındığına dair sulhname imzalatılmak istendiğini duyurarak, “Biz bunu imzalamadık, almadık ve yargıda süreç devam ediyor. Manevi tazminat davası da açtık” dedi.

‘121 LİRA BAĞLANDI 195 LİRAYA ÇIKTI’

Akbaş, olayın ardından kendisine ve eşine 121 lira bağlandığını ve bugün bu maaşın 195 liraya çıktığını belirterek, “Biz aile olarak bu paranın peşinde olan birisi gibi görünmekten utanıyoruz. Sadece devlet bize verdiği rakamın gerçek boyutlarını duysun diye ben böyle bir açıklama yapıyorum. Bize verilecek ve verilmiş hiçbir parayı kendimiz için kullanmadık ve kullanmayacağız” diye vurguladı.

Şehitler için oynanan spor müsabakalarının gelirlerinin şehit yakınlarına aktarılacağının duyurulduğunu ancak bu paraların şehit yakınlarına verilmediğini açıklayan Akbaş, artık para konularının gündeme gelmesini istemediğini dile getirerek, “Sadece devletle olan ilişkilerimizi sorgulayanlar oturup bunun muhasebesini yapsın” dedi.