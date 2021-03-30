Kim’in kız kardeşinden Güney Kore’ye: ‘ABD’nin yetiştirdiği papağan’

30 Mart 2021 Salı, 11:27

Kim Jong-un'un kız kardeşi, nükleer denemeler nedeniyle eleştiride bulunan Güney Kore’yle ilgili açıklamada bulundu. Kız kardeş Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon’un açıklamalarını ‘mantıksız ve küstah’ olarak nitelendirirken, yorumların ABD’nin duruşunu yansıttığını söyledi.

Kim Yo-jong, Kuzey Kore medyası tarafından yapılan açıklamada, "Onun utanmazlığından duyduğu şaşkınlığı zorlukla bastırabiliriz" derken Moon için,” Amerika tarafından yetiştirilen bir papağan olarak övüldüğü için üzülmüyor" ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada Yo-jong, Pyongyang'ı eleştiren Moon'un kendi nükleer füzeleri konusunda yaptığı olumlu konuşmayı da hatırlattı.

Kaynak: NTV