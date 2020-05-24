Kimyasal madde yüklü TIR'da sızıntı: İtfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Alınan bilgiye göre, 33 ADL 065 plakalı tırıyla Mersin'den kimyasal madde yükleyerek Habur Sınır Kapısı'na götüren Ömer Karadaş, ilçe merkezinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne aracını park ederek dinlenmeye başladı.
Sabaha karşı kontrol amaçlı tırının yanına gelen Karadaş, TIR'daki varillerden ses ve koku geldiğini fark ederek durumu güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak kimyasal madde hakkında bilgi almak için firma yetkilileriyle iletişime geçti.
TIR'daki kimyasal maddenin zehirleyici ve su sıkılmaması gerektiği bilgisini alan ekipler, maddeye sadece köpüklü suyla soğutma çalışması yapmaya karar verdi.
KOKUDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI
TIR'ın kapısının açılmasıyla yoğun bir koku etrafa yayıldı ve kokudan etkilenen itfaiye eri İsmail Sarıkaya, hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha sonra kimyasal yüklü TIR, şehir merkezinin dışına çıkarıldı. Tırdaki kimyasal maddenin imha edileceği öğrenildi.
Tır sürücüsü Ömer Karadaş, gazetecilere kimyasal maddenin petrol arama işlemlerinde kullanılan bir madde olduğunu söyledi.
Kimyasal maddeyi önceki gün yüklediğini belirten Karadaş, "Gece geç saatlerde tırdan ses ve koku geldiğini fark ettim, yetkililere haber verdim. Yetkililer gerekli önlemi aldılar ancak TIR'ın kapısını açmak için firmadan gerekli izni almak uzun sürdü. Böyle tehlikeli bir şey olduğunu bilseydim ben kendi canımı riske atmazdım, bunda önce böyle bir durum olmuyordu. Zaten gümrükçüler de beyan etti, bu sefer ne olduysa böyle oldu." diye konuştu.
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