Kırazlıyayla direnişinde hukuksal süreç başlıyor

04 Mayıs 2021 Salı, 14:58

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde Meyra Madencilik tarafından yapımı süren Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı’na karşı köylülerin mücadelesi sürerken, şirket dün “yüksek gerilim hattı” için köyün içinde çalışma başlattı. Köylüler, çalışmalarla canlarının tehlikeye atıldığını kaydederek geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladıklarını söyledi. Cumhuriyet’e konuşan yöre halkından Hasan Güler, Yenişehir Kaymakamlığına dilekçe verdiklerini kaydederek “Kaymakamlığa verdiğimiz dilekçede gider kanalizasyonunun üstüne 35 bin voltluk yüksek gerilimli enerji hattı döşüyor. Bizim kanalizasyonumuz tıkansa bunun tamiri olmaz. Evlerimiz yerle bir bile olabilir. Bizde dilekçemizi verip tepkimizi göstermek istiyoruz. Maden şirketini mahkemeye vermek üzere hukuksal adımlar da atacağız . Milletvekillerinden de yardım bekliyoruz” dedi. Güler, yöre halkının direnişe devam ettiğini söyleyerek “Jandarma kapıdan dışarı adım atmamıza izin vermiyor. Alanda şuan köyün nüfusundan fazla jandarma var” diye konuştu.

“KANALİZASYON VE SU HATLARI PATLADI “

Yöre halkının avukatlığını üstlenen Avukat Onur Cingil da hukuksal süreci başlattıklarını duyurarak, “Hem kazıya ilişkin hem de elektrik hattının geçirilmesine ilişkin dava açtık. Elektrik hattının zaten köyün altından geçmesi burada hem güvenlik hem sağlık açısından tehlikeli. Bir köyü heba ediyorlar. Ayrıca kazı yaparken kanalizasyon ve su hatlarını patlattılar. Çalışmaları kıra döke yapıyorlar. Köyde baştan sona hendek kazdılar. Bu işlemin biran evvel durdurulmasını istiyoruz ve hukuksal süreci başlatıyoruz” dedi.

“JANDARMA ZORBALIK YAPIYOR”

CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ise bölgede eylem yapan köylüleri dün ziyaret etti. Sarıbal, “Yüksek gerilim hattıyla kanalizasyon hattı paralel olarak gidiyor. Altta kanalizasyon var üstte yüksek gerilimli elektrik döşeniyor. Önlem alınmıyor. İtirazlara rağmen belirledikleri alandan geçiriyorlar. Büyükşehir kazı izni vermiş. Alanda tüm sular, kanalizasyon patlamış vaziyette. Elektrik mühendisleri odası başkanıyla görüştüm onlar da bu duruma karşı. Kimse müdehale etmesin diye bu yasaklı günde yapıyorlar. Alanda elektrik mühendisi bile yok. Zaten alanda 2 yıldır bu mücadale sürüyor. Gelip böyle bir önemli hattı köyün içinden geçirmeleri doğru değil. Halk kendi evlerinden kovulduklarını söylüyorlar. Alanda jandarmanın yoğun bir müdehalesi var. Evlerine girmek istemeyen yurttaşlara zorbalık yapmışlar. Kalp rahatsızlığı olan yaşlı bir adamı kollarından tutarak çekmişler. Halk bıkmış durumda. Firma ise yurttaşların üstlerine gitmeye devam ediyor. Bu hukuksuzluğun durdurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BURAYA KIYMAYIN, İNSANLARI KAHIRDAN ÖLDÜRMEYİN”

Bursa’nın CHP’li Yenişehir İlçe başkanı Ahmet Köse, köylülerin yanlarında olduklarını belirterek “Kirazlıyayla'da vicdanlar kanamaya devam ediyor. Insanlık ayaklar altında. Savaşta esir alınan düşmanın bile hukukunu koruma mecburiyeti varken Devlet Kirazlıyayla'da kendi halkına işkence yapmaktadır. Burada olanlar akılla, adaletle izah edilebilir gibi değildir. Köy halkı madenin yarattığı hastalıklar zuhur etmeden, depresyon ve diğer psikolojik rahatsizliklar nedeniyle hastanelere taşınacaklar belki de yaşamını kaybedenler olacak. Zira yaşadıkları işkenceden de beter. Burada madene ruhsat veren irade köylünün yaşam hakkını görmezden geliyor. Maden tesisi neredeyse köyün içine kuruldu. 3 Mayıs itibarıyla da firma kasıtlı yapar gibi maden için yüksek gerilim hattı döşemeye başladı. Sanki ‘maden nedeniyle oluşacak zehir yetmez, bu köyü birde manyetik alanda oluşacak radyasyona maruz bırakalım’ diyorlar. Devlet köyü, köylüyü ve Yenişehirliyi gözden mi çıkardı? Şu anda pandemi nedeniyle tam kapanma var. Vatandaş eve kapatılmış, maden çalışanlarına yasak yok.Köylüler sokağa döküldüğünde jandarma müdehale ediyor. Köylülerin direnişi ise sürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Köse “Türkiye'nin en verimli ovalarından olan Yenişehir Ovasına, Yenişehir 'e, yurdumuzun en güzel göllerinden biri olan İznik Gölüne kıymayın. İnsanları kahırdan öldürmeyin” diye konuştu.