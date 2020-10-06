Kırgızistan'da protestolara neden olan parlamento seçimleri iptal edildi

Kırgızistan'da gerçekleştirilen milletvekili seçimleri sonrası, 16 partinin katıldığı seçimlerde 12 parti yüzde 7'lik barajı aşamamıştı. Seçime katılımın yüzde 55 olduğu ülkede, 12 partinin taraftarları sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı. Yaşanan seçim protestonun ardından seçimlerin iptal edildiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2020 Salı, 11:44
Kırgızistan'da protestolara neden olan parlamento seçimleri iptal edildi
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Kırgızistan’da hafta sonu yapılan seçimler sonucu barajı geçemediği söylenen partilerin destekçileri ve üyeleri seçim sonuçlarını protesto etti. Protestocular, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Meclis binasını işgal etti. Kırgızistan Merkezi Seçim komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı.

4 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için bugün başkent Bişkek’teki Ala Too Meydanı’nda toplandı. Sosyal Demokratlar, Meken Intımagı, Çon Kazat, Reforma, Ata Meken, Bir Bol, Respublika ve Zamandaş siyasi partilerinin destekçilerinden oluşan kalabalık, seçimlerin şeffaf olmadığını savunarak iptal edilmesini talep etti.


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