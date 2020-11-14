Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu: 2. kez karantinadayım

14 Kasım 2020 Cumartesi, 23:01

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, koronavirüs hastasının temaslısı olduğu için 2’nci kez karantinaya alındığını duyurdu. Kesimoğlu, Kırklareli’nde Covid-19’un son dönemde çok hızlı yayıldığını ifade ederek, yurttaşları uyardı.

Kesimoğlu, “En büyük zenginliğimiz ailemiz ve sağlığımızdır, lütfen kurallara uyalım. İyi korunmama, maske takmama, sosyal mesafeye hep dikkat etmeme rağmen ben de temaslıyım, 2. kez karantinadayım” dedi.