'Kirliliğe sessiz kalmayalım'

23 Temmuz 2021 Cuma, 07:36

Bakanlıklara ve belediyelere seslenen Büyük Menderes Havza Bileşenleri, “Sessiz kalmayalım acil önlem” diyerek göreve çağırdı.

CANLILAR YOK OLUYOR

Kirlilik ile ilgili yazılı açıklama yapan Büyük Menderes Havza Bileşenleri, “Havza, üzerinde sanayileşmenin artmasıyla birlikte nehrin kaderi değişmiş, nehir hızla kirlenmeye, tükenmeye başlamıştır. Havzada su kaynakları, miktarı ve kalitesi açısından birçok sorunla karşı karşıyadır. Nehir yıllardır evsel atık sular, sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel atık sular, yanlış gübre ve pestisit kullanımı, jeotermal akışkanlar, zeytin karasuyu ve maden atıkları nedeniyle kirletilmektedir. Kuraklığın artışında suların azalması ve sıcaklık artışı etkili olmaktadır. Büyük Menderes Nehri’nin kuruması demek havzada tarımın, tarıma dayalı sanayinin ve canlı yaşamının yok olması, havzanın çölleşmesi anlamına gelmektedir. Nehirde su seviyesi ciddi olarak azalmış, neredeyse ortadan kalkmıştır. Tarımsal faaliyet her geçen gün daha da zorlaşmaktadır” denilerek durumun iyiye gitmediği belirtildi.

Acilen harekete geçilmesi gerektiği vurgulayan açıklamada şunlara yer verildi: “Kentsel ve endüstriyel atık su kaynakları denetlenmeli ve izlenmelidir. Arıtma sistemleri kapasite ve içerik yapısı olarak yeniden dizayn edilmeli, jeotermal santralların olumsuz etkilerine deşarj facialarına acilen çözüm getirilmelidir. Ortak su yönetim politikaları benimsenmeli, çiftçiler bilinçlendirilmeli, vahşi sulama yöntemleri bırakılmalıdır. Kaçak, ruhsatsız kuyular acilen durdurulmalı, su kaynakları ve sulak alanlar korunmalı, su yönetiminde çok başlılığa son verilmelidir. Nehrin kurumasını önlemek amacıyla nehrin besleyici kolları üzerine göl, gölet, baraj, HES yapılmasına asla izin verilmemelidir. TBMM’de bir komisyon oluşturulmasını, ‘Büyük Menderes Nehri’nin Kurtarılması Acil Eylem Planı’ adıyla yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.”