Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li kadın Ankara’da yakalandı

Interpol tarafından IŞİD terör örgütü üyesi olduğu için kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Sarah Talib, Ankara’da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
23 Şubat 2021 Salı, 11:12
Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li kadın Ankara’da yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, IŞİD terör örgütü üyesi olan Arap uyruklu Fransa vatandaşı Sarah Talib’in Ankara’da olduğu tespit etti.

Talib’in yapılan takip neticesinde ülkesine dönmek için Fransa Büyükelçiliği’ne ulaşmaya çalıştığını belirleyen polis ekipleri, büyükelçiliğin bulunduğu sokakta düzenlenen bir operasyon ile Talib’i yakalayarak gözaltına aldı.

Talib’in, ifade işlemlerinden sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.


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