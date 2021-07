Kırmızı halıda tarihi 10 dakika

11 Temmuz 2021 Pazar, 14:23

74. Cannes Film Festivali’nin galaları sürüyor ve her galada birbirinden ünlü yıldızlar kırmızı halıda boy gösteriyor. Dün “De Son Vivant” adlı filmin galasını izleyenler, 10 dakika içinde Fransız sinemasının üç önemli yıldızının arka arkaya kırmızı halıda boy gösterdiğine tanık oldular. Açıkçası tesadüf eseri Cannes’ın Youtube kanalını izlerken bu tarihi anlara tanık olmak benim için de heyecan verici bir deneyimdi.

Sırasıyla önce günümüz Fransız sinemasının en önemli kadın yıldızı Marion Cotillard, birkaç dakika sonra 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz yıldızı Isabelle Adjani ve nihayet 60’lı yıllardan bu yana Fransız sinemasının en büyük yıldızlarından Catherine Deneuve kırmızı halıda basın mensuplarının ve kameraların önünden yürüyerek geçerken ilginç gözlemler de yapıldı elbette.

Her şeyden önce Marion Cotillard alışılageldiği üzere başrolünde oynadığı bir film için değil, yapımcılığını üstlendiği ve Cannes’da görücüye çıkan “Bigger Than Us” adlı film için çıkmıştı kırmızı halıya ve bu yüzden olsa gerek film ekibinin tam merkezinde değil sol başında, en kenarda duruyordu. Cotillard gibi Oscar ödüllü büyük bir uluslararası yıldızın bu mütevazı görüntüsü çok önemliydi elbette ve her ne kadar basının isteklerini kıramayıp her seferinde solo olarak poz verse de sonrasında hızlı adımlarla gelip ekibin kenarındaki yerini alıyordu. Egoların stratosfere yükseldiği böylesi bir ortamda kenarda durmak hiç de rahatsız ediyor gibi değildi onu ve hatta küresel ısınmayı konu alan filmin yönetmen Flore Vasseur ve ekibin diğer üyelerinin öne çıkmasından memnudu.

“Bigger Than Us” ekibi salona girdikten sadece dakikalar sonra yeni bir heyecan dalgası yayıldı kırmızı halıda. Isabelle Adjani gelmişti! Açıkçası 80’li ve 90’lı yıllarda birçok müthiş filmde izlediğim ve güzelliğine fena halde hayran olduğum bu muhteşem kadını en son ne zaman perdede izlediğimi hatırlamıyorum. Bir süredir yıldızının eskisi gibi parlamadığı çok açık. İşin trajik yanı, Adjani de bu durumun farkında olmalı ki kırmızı halıyı hızlı adımlarla geçti, Cannes TV kanalına hiç itibar etmedi, mikrofonlara konuşmadı, poz vermesi gerektiğinde kendi etrafında dönerek, fotoğrafçılara pek doğru dürüst kare lamlarına da müsade etmeden, asık bir suratla yaptı işini. Kendi kuşağının diğer yıldızları, örneğin Isabelle Huppert hala aktif bir halde çalışır ve övgü üzerine övgü, ödül üzerine ödül alırken Adjani’nin bu denli ‘dışarıda’ kalması onun bu kırgın ve öfkeli halinin bir açıklaması olabilir mi? Meraklısı için hemen açıklayalım; Isabelle Adjani kırmızı halıda başrolünü oynadığı “Soeurs” filminin yönetmeni Yamina Benguigui ile birlikte yürüdü.

Ve hemen Adjani’nin ardından bu kez başka bir yıldız isim, hem de Fransız sineması denince akla ilk gelen kadın yıldız olan Catherine Deneuve çıktı kırmızı halıya. Böylece 10 dakika içinde Fransız sinemasının bir re3sm-i geçidini izlemiş olduk bu tarihi akşamda. Deneuve son derece rahat, kendinden emin bir şekilde geldi, önce Cannes Tv için röportajını verdi ve sonra başrollerinden birini üstlendiği “De Son Vivant” adlı filmin ekibi içindeki yerini aldı (tam ortadaydı elbette). Bir yanında filmin diğer başrol oyuncuları Benoit Magimel ve Cecile De France, diğer yanındaysa filmin yönetmeni Emmanuelle Bercot ve yine oyunculardan Melissa George vardı. Velhasıl, ilginç bir 10 dakikaydı.