Kırmızı listede bulunuyordu! Ölü bulundu
Bursa'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, vatandaşlar tarafından ölü bulundu.
Göllerde yaşanan kirlilik sadece balıkları değil, suda yaşayan diğer canlıların popülasyonunu da ciddi oranda etkiliyor. İznik'e bağlı Aydınlar köyü mevkiinde vatandaşlar yol ortasında ölü su samuru buldu. Yolun ortasında fark edilen su samurunun nasıl ve ne şekilde öldüğü henüz bilinmezken, su samurları Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.
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