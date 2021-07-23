Kırmızı uyarı yayınlandı: Hindistan’da sel ve heyelan felaketi nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin Raigad bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti.

İHA
23 Temmuz 2021 Cuma, 14:09
Kırmızı uyarı yayınlandı: Hindistan’da sel ve heyelan felaketi nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan’da batısında etkili olan muson yağmurları, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Maharashtra eyaletinin Raigad bölgesinde aralıksız yağan yağmurun yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı, tahliye edilmeleri için helikopterler kullanıldığı aktarıldı. Yetkililer, mahsur kalanlara kurtarma ekipleri gelene kadar çatılara ya da yüksek yerler çıkmaları çağrısında bulundu. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı eyalet genelinde büyük maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Deniz Kuvvetleri, yerel yardım ekipleri, sahil güvenlik ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) eyalet genelinde sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelere sevk edildi. Meteoroloji servisi, eyaletteki bazı bölgeler için önümüzdeki birkaç gün şiddetli yağışların devam edeceğini belirten kırmızı uyarı yayınladı.

Hindistan medyası Maharashtra eyaletinde Temmuz ayında son 40 yılın en şiddetli yağışının etkili olduğunu ifade etti.


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