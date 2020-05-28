Kısa çalışmanın uzatılmasını isteyen MESS, güvenlik için uygulama geliştirdi

28 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Küresel sendikaların özellikle otomotiv başta olmak üzere çeşitli iş alanlarında yaptığı çalışmalar ve raporlamalar söz konusu. Sanayi içinde önemli bir yere sahip metal işkolunda neler olduğunu hem sendikalar hem de işveren örgütüne sorduk.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un verdiği bilgiler özetle şöyle:

- Kısa çalışma ödeneği, istihdamın korunmasına katkı sağladı. Covid-19 sürecinde 241 MESS üyesinin 185’i kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvurdu.

- Başvuranların yüzde 75’i yaklaşık 135 bin çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Bu sayede üye işyerlerimiz, böylesine zorlu bir dönemi 200 bine yaklaşan istihdamlarını koruyarak geçiriyor.

YENİ UYGULAMA

- Normalleşme yolunda ilk adımların atıldığı bugünlerde ise istihdamın korunması gündemimizin üst sıralarına yerleşti.

- Kısa çalışma 2020’nin sonuna dek uzatılmalı.

- MESS olarak 60 yıllık deneyimi, Covid-19 pandemisi sonrası dönemde yeni çalışma düzeninin inşa edilmesi için seferber ettik.

- MESS SAFE adıyla bir teknoloji hareketi başlattık. MESS SAFE’nin ilk ürünü olan “giyilebilir çözüm ve mobil uygulama” ile işyerlerindeki birinci öncelik olan sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız.

- Sosyal mesafeyi koruma amaçlı geliştirilen ürün, giyilebilir çözüm mobil uygulama olarak da kullanılabiliyor. Giyilebilir çözümü çalışanlar giysilerine takabiliyor, mobil uygulamasını telefonlarına indirebiliyor.

- Bu uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor.

- Uygulamamızın çalışanları işyeri içinde veya dışında takip etme gibi bir özelliği bulunmadığının da altını çizmek isteriz. Uygulamanın sadece sosyal mesafe takip özelliği bulunuyor. Burada amacımız sadece ve sadece çalışanın ve işyeri ortamının güvenliğini muhafaza etmek