"Kısıtlama kararı alırken bile yandaşlarını kayırdılar"
İYİ Parti sokağa çıktı, yurttaşa hükümetin son koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kısıtlama kararını sordu. Tedbirlerin yetersizliğinden yakınan yurttaşlar, 14 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınmasını isterken, işsizliğin artmasından yakınanlar, "iktidarın kısıtlama kararlarını alırken dahi yandaşlarını kayırdıklarını" düşünenler de çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretlerinin ardından, İYİ Parti bu kez Ankara'da yurttaşa mikrofon uzattı. İYİ Parti ekibi, koronavirüs tedbirlerini ve kısıtlamalar hakkında yurttaşın düşüncesini sordu.
Kimi yurttaş hala alınan kısıtlama kararını tam anlayamadığından şikayet etti, kimi yurttaş ise tedbirlerin yanında iş kaygısını dile getirdi. Öğrenciler ise, online eğitimden dert yandı. Yurttaşlar, tedbirlerin yetersiz olduğunu ve alınan kısıtlama kararı için geç kalındığını söylediler.
Yurttaşlar konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde açıkladılar:
"RESTORANLAR KAPATILDI AMA İNSANLAR PARA KAZANAMAYACAK"
"Olması gereken. Fakat tedbirlerin yanında, başka olması gerekenlerin yapılmadığını düşünüyorum. Restoranlar, kafeler kapatıldı ama birçok insan para kazanamayacak bu dönemde. Sağlığımızı düşünüyoruz; bir yandan ne yemek, nasıl yaşayacağımızı, ne yiyip içeceğimizi düşünmüyoruz. Onun için çok sağlıklı önlemler olduğunu düşünmüyorum."
“GEÇ KALMIŞ TEDBİR”
“Tamamen geç kalınmış bir tedbir. Daha evvel 20 yaş altı, 18 yaş altı, 65 yaş altına uygulanan tedbirler vardı. Onlardan da bir netice alamadık. Benim düşüncem, tedbir şu; tamamen, 14 gün mü olur yani 2 hafta mı olur, 3 hafta mı olur? Böyle bir tedbir gelsin ve artık aklımızda rahatlasın. Çünkü sürekli düşünüyoruz. "
KENDİLERİNE VE CENAHLARINA GELİR SAĞLAYACAK ŞEYLERİ YAPTILAR
"Kendilerine ve cenahlarına gelir sağlayacak şeyleri yaptılar, sağlamayacak şeyleri yapmadılar. Zaten bütün emelleri bu, yaptıkları bütün icraatların sebebi de bu. Covid de bu şekilde oldu. "
BEN NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAĞIM?
“Açıklanan kararın ardından karışıklık yaşanıyor. Son tedbirleri pek iç açıcı değil. Çünkü neden? İnsanları komple kapalı, zaten biz kapalıyız. Yani içeriye kapalıyız. Zaten bayramlarda, mesela iki bayram üst üste geldiğinde ne oluyordu? Kapatıyorlardı. Her şeyi kapatıyordu. Dükkanı kapatıyordu, esnaflar kapalıydı. Komple kapatsın. Kararları pek iç açıcı değil. Yani ben ne zaman çıkacağım? 10:00'da mı, 11:00'de mi çıkacağım? Ama yine insanlar sokakta.”
ONLİNE EĞİTİMDE ZORLANIYORUZ
“Online eğitimde zorlanıyoruz. Online eğitimde okulda olduğu gibi konsantrasyonu sağlayamıyorsun.”
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