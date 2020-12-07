Kısıtlamada ‘cenazemiz var’ diyerek toplanıp kumar oynadılar
Esenyurt’ta dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisin ihbar üzerine gittiği iş hanındaki 2 daire dernek adı altında kumarhane çıktı. İçerideki vatandaşlar kağıt oynarken yakalanmalarına rağmen “Cenazemiz vardı” diyerek kendilerini savunmaya çalıştı, binlerce lira ceza yazıldı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir iş hanında vatandaşların olduğu ihbarını aldı.
İhbar üzerine içeriye giren polis ekipleri dışarı çıkmaya çalışan 2 kişiyi durdurdu. Han içerisinde 2 ayrı daireye giren polis salgın tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığını tespit etti. Polisin kumar masasında yakalamasına rağmen şahıslar dernek olduklarını ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını söyledi.
İçeride bulunan 11 kişiye hem kapalı alanda sigara içmekten hem de salgın tedbirlerine uymamaktan binlerce lira ceza yazıldı. İki mekan da belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
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