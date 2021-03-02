Kısıtlamalara yönelik genelge valiliklere gönderildi

02 Mart 2021 Salı, 00:24

Genelgeye göre, risk grubuna göre il bazında alınması gereken Covid-19 tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00 - cumartesi 05.00, cumartesi 21.00 - pazartesi 05.00'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Düşük ve orta riskli illerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00'da faaliyet gösterebilecek.

YEME İÇME YERLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Yeme içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00'de, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00'de sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00'da açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.



Çok yüksek riskli illerde yeme içme yerleri 10.00-20.00'de paket servis/gel al, 20.00-00.00'da sadece paket servis hizmeti verebilecek.

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